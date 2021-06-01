Венедиктова о возможности кассации приговора Стерненко: это решит прокурор по делу

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отказалась комментировать законность приговора активисту Сергею Стерненко . По ее словам, вопрос кассации приговора должен решать прокурор, который ведет дело.

Об этом она сказала во время общения с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Влиять мнением на конкретный процесс я не могу, этот вопрос решит прокурор по делу", - отметила она.

Генпрокурор считает, что всем надо исходить из позиции, что прокурор - независимый участник уголовного процесса.

"Я уважаю решения судов. И закон запрещает мне давать им юридическую оценку", - сказала Венедиктова.

Напомним, вчера Апеляционный суд Одесы огласил приговор Сергею Стерненко по делу о похищении человека. Суд решил изменить реальный срок тюремного заключения на условный. После суда активист заявил, что планирует обжаловать приговор в Верховном суде.

Как писало РБК-Украина, суд оправдал Стерненко по статье о разбое, но в то же время оставил в силе приговор по фактам похищения человека и незаконного ношения боеприпасов. Стерненко дали год условно.