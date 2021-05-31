Год условно. Апелляционный суд изменил приговор Стерненко

Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в совершении нарушения по ч. 1 ст. 263 УК Украины и заменил ему 3 года тюремного заключения на один год условно.

Об этом активист написал в своем Facebook .

По его словам, дело по ст. 187 закрыто и он оправдан по нему. По ст. 146 активист признан виновным, но наказание не применялось в связи с истечением срока давности.

"По ст. 263 меня признали виновным и дали 3 года тюрьмы с заменой на 1 год условно", - добавил Стерненко.

"На самом деле - это судимость за 1 патрон", - уточнил он.