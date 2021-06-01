Венедіктова про можливість касації вироку Стерненку: це вирішить прокурор у справі

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відмовилася коментувати законність вироку активістові Сергію Стерненку. За її словами, питання касації вироку повинен вирішувати прокурор, який веде справу.
Про це вона сказала під час спілкування з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.
"Я поважаю рішення судів. І закон забороняє мені давати їм юридичну оцінку", - сказала Венедіктова.
Генпрокурор вважає, що всім треба виходити з позиції, що прокурор - незалежний учасник кримінального процесу.
"Впливати думкою на конкретний процес я не можу, це питання вирішить прокурор у справі", - зазначила вона.
Нагадаємо, вчора Апеляційний суд Одеси оголосив вирок Сергію Стерненку у справі про викрадення людини. Суд вирішив змінити реальний термін тюремного ув'язнення на умовний. Після суду активіст заявив, що планує оскаржити вирок у Верховному суді.
Як писало РБК-Україна, суд виправдав Стерненка за статтею про розбій, але водночас залишив у силі вирок за фактами викрадення людини та незаконного носіння боєприпасів. Стерненку дали рік умовно.