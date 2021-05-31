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Стерненко оправдали по делу, за которое давали 7 лет с конфискацией

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Одесса, Понедельник 31 мая 2021 14:53
Стерненко оправдали по делу, за которое давали 7 лет с конфискацией Фото: активист Сергей Стерненко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Одесский апелляционный суд оправдал активиста Сергея Стерненко по делу, за которое ему давали семь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Речь идет об эпизоде с разбойным нападением в деле о похищении депутата в Одесской области.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, по ст. 187 ("разбой") Уголовного кодекса его оправдали.

"Это те же 300 гривен, за которые давали 7 лет с конфискацией… Радоваться еще рано… ждем что скажут по ст. 146 и 263, по которой грозит до 7 лет лишения свободы", - сообщил Стерненко.

Отметим, статья 146 Уголовного кодекса Украины касается похищения человека, а ст. 263 - незаконного обращения с оружием.

Напомним, в феврале 2021 года Стерненко приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу похищения человека. По данным обвинения, он в 2015 году якобы похитил депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, пытал его и требовал отказаться от мандата.

Апелляция на приговор рассматривалась несколько недель, его отпустили под домашний арест. В середине мая Стерненко попытался еще больше смягчить меру пресечения, но суд отказался.

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