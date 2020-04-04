Венедиктова требовала объявить подозрение активисту Стерненко, - Трепак

Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что новая руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова требовала объявить о подозрении активисту и экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Отметим, Стерненко, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение.

"Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления", - рассказал Трепак

По его словам, он был поражен такой постановкой вопроса.

"Как можно говорить о подозрении, не изучив дело и точно не зная его обстоятельств?", - сказал Трепак, ответив Венедиктовой, что оснований для объявления подозрения нет, а значит оно будет незаконным.

Венедиктовой такая позиция не понравилась.

"Генпрокурор была крайне недовольна моей позицией", - утверждает Трепак.

После разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, также было решено, что "оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении любого преступления нет".

Напомним, нападение на Стерненко произошло в мае 2018 года. По его словам, на него напали неизвестные, одного из них активист смертельно ранил ножом.

В ноябре 2019 года Служба безопасности Украины установила возможного организатора покушения на Стерненко. Сам активист заявлял, что считает вероятными организаторами покушения на себя жителей Одессы Александра Подобедова и Виталия Посувайло.

Также РБК-Украина писало, что 27 марта Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генпрокурор Венедиктова сменила функциональные обязанности своих заместителей. По его словам, перераспределение полномочий между заместителями делает невозможным дальнейшее выполнение его полномочий в "делах Майдана" и в деле об убийстве Гандзюк.