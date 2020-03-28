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Дело Гандзюк вышло на финишную прямую перед тем, как меня отстранили от полномочий, - Трепак

Новости » Политика     28.03.2020 - 15:20
Дело Гандзюк вышло на финишную прямую перед тем, как меня отстранили от полномочий, - Трепак
Фото: Виктор Трепак (wikipedia.org)

Ранее он написал рапорт об увольнении из Офиса генпрокурора

Заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк вышло на финишную прямую перед тем, как у него забрали соответствующие полномочия. Об этом он рассказал "Зеркалу недели".

Отметим, 27 марта Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова сменила функциональные обязанности своих заместителей.

"В частности, у меня забрано курирование деятельностью двух департаментов, которые осуществляют процессуальное руководство в "делах Майдана", и делам, которые расследуются следователями СБУ ... Такое перераспределение полномочий является способом влияния на меня и вмешательства в осуществления мною полномочий прокурора", - считает он.

По его словам, перераспределение полномочий между заместителями делает невозможным дальнейшее выполнение его полномочий в "делах Майдана" и в деле об убийстве Гандзюк.

"Таким образом, меня фактически отстранили от всех ключевых дел, которыми я занимался до сегодня. При чем мое фактическое отстранение от "дела Гандзюк" произошло тогда, когда в нем мы вышли на финишную прямую", - отметил Трепак.

Он также назвал утверждение генпрокурора Венедиктовой, что за ним остаются его ключевые дела, "просто словами".

Напомним, Трепак пришел в Офис генпрокурора в октябре 2019. До этого с 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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