Венедиктова вимагала оголосити підозру активісту Стерненко, - Трепак

Колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що нова керівниця Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова вимагала оголосити про підозру активісту та ексголові одеського "Правого сектора" Сергію Стерненку. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Зазначимо, Стерненко, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення.

"Саме із-за цієї справи у мене стався серйозний конфлікт з новим генпрокурором. Венедиктова проявила величезний інтерес до цієї справи й при першій же розмові про нього сказала мені, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні злочину", - розповів Трепак

За його словами, він був вражений такою постановкою питання.

"Як можна говорити про підозру, не вивчивши справу і точно не знаючи її обставин?", - сказав Трепак, відповівши Венедиктової, що підстав для оголошення підозри немає, а значить вона буде незаконною.

Венедиктової така позиція не сподобалася.

"Генпрокурор була вкрай незадоволена моєю позицією", - стверджує Трепак.

Після розмови з керівництвом відповідного департаменту і прокурорами, які ведуть цю справу, також було вирішено, що "підстав для повідомлення Стерненку про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає".

Нагадаємо, напад на Стерненка стався у травні 2018 року. За його словами, на нього напали невідомі, одного з них активіст смертельно поранив ножем.

У листопаді 2019 року Служба безпеки України встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Сам активіст заявив, що вважає ймовірними організаторами замаху на себе жителів Одеси Олександра Подобєдова і Віталія Посувайло.

Також РБК-Україна писало, що 27 березня Трепак написав рапорт на звільнення з Офісу генпрокурора після того, як генпрокурор Венедиктова змінила функціональні обов'язки своїх заступників. За його словами, перерозподіл повноважень між заступниками робить неможливим подальше виконання його повноважень в "справах Майдану" і у справі про вбивство Гандзюк.