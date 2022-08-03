Венедиктова может стать послом в одной из стран Европы, - Кулеба

На вопрос, действительно ли кандидатура Венедиктовой рассматривается украинскими властями на должность посла в Швейцарии, глава украинского МИД ответил утвердительно.

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", - цитирует ответ Кулебы издание.

Глава МИД отметил, что у Венедиктовой есть компетенции для исполнения обязанностей посла.

"Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", - добавил он.

Однако, стоит напомнить, что окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский, ведь именно он издает указы о назначении или увольнении глав украинских дипломатических миссий.