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Венедиктова может стать послом в одной из стран Европы, - Кулеба

Фото: Ирина Венедиктова, бывший генеральный прокурор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывший генпрокурор Ирина Венедиктова может возглавить украинское посольство в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью "Укринформ".

На вопрос, действительно ли кандидатура Венедиктовой рассматривается украинскими властями на должность посла в Швейцарии, глава украинского МИД ответил утвердительно.

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", - цитирует ответ Кулебы издание.

Глава МИД отметил, что у Венедиктовой есть компетенции для исполнения обязанностей посла.

"Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", - добавил он.

Однако, стоит напомнить, что окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский, ведь именно он издает указы о назначении или увольнении глав украинских дипломатических миссий.

Напомним, в середине июля президент инициировал увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. Его предложение поддержал парламент, но в монобольшинстве заявили, что Венедиктова останется в команде власти.

После этого РБК-Украина стало известно, что Венедиктову рассматривают послом Украины в Швейцарии.

Больше о причинах увольнения Венедиктовой читайте в материале РБК-Украина "За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит".

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ШвейцарияДмитрий КулебаИрина Венедиктова