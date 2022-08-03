Венедіктова може стати послом в одній з країн Європи, - Кулеба

Колишній генпрокурор Ірина Венедіктова може очолити українське посольство у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю " Укрінформ ".

Проте, варто нагадати, що остаточне рішення має ухвалити президент Володимир Зеленський, адже саме він видає укази про призначення чи звільнення очільників українських дипломатичних місій.

"Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку", - додав він.

Глава МЗС зазначив, що Венедіктова має компетенції для виконання обов'язків посла.

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", - цитує відповідь Кулеби видання.

На питання, чи дійсно кандидатура Венедіктової розглядається українською владою на посаду посла в Швейцарії, очільник українського МЗС відповів ствердно.

Нагадаємо, в середині липня президент ініціював звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора. Його пропозицію підтримав парламент, але у монобільшості заявили, що Венедіктова залишиться у команді влади.

Після цього РБК-Україна стало відомо, що Венедіктову розглядають послом України у Швейцарії.

Більше про причини звільнення Венедіктової читайте в матеріалі РБК-Україна "За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує".

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