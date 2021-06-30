Венедиктова сменила руководителя "Департамента войны": что о нем известно

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сменила руководителя Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Им стал Максим Якубовский вместо Гюндуза Мамедова.
Мамедов и в дальнейшем будет отвечать за Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию и взаимодействия с тренинговым центром прокуроров.
Однако, руководителем "Департамента войны" стал Максим Якубовский.
Максим Якубовский в 2015-2017 годах возглавлял военную прокуратуру Южного региона, а в 2017-м стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.
В соцсетях есть видео, где Якубовский выступает от организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука.
Отметим, что недавно руководителям общественной организации Медведчука "Украинский выбор" объявили подозрения.
Напомним, стали известны имена руководителей организации Медведчука "Украинский выбор", которым объявили подозрения.
Отметим, Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест Медведчука, которого подозревают в госизмене.