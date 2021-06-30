Венедіктова змінила керівника "Департаменту війни": що про нього відомо

Мамедов і надалі буде відповідати за Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству та взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.

Однак, керівником "Департаменту війни" став Максим Якубовський.

Що відомо про Якубовського

Максим Якубовський у 2015-2017 роках очолював військову прокуратуру Південного регіону, а в 2017-му став заступником головного військового прокурора Генеральної прокуратури України.

У соцмережах є відео, де Якубовський виступає від організації "Український вибір" Віктора Медведчука.

Зазначимо, що нещодавно керівникам громадської організації Медведчука "Український вибір" оголосили підозри.