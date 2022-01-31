Венедиктова подписала подозрение нардепу Кузьминых

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых. На прошлой неделе его задержали на взятке.

"Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно… Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", - сообщила генпрокурор.

Отметим, Венедиктова в своем Facebook сообщила, что подписала подозрение задержанному нардепу. Источник РБК-Украина подтвердил, что речь идет именно о Кузьминых.

Напомним, 28 января сотрудники НАБУ разоблачили нардепа на взятке. По данным следствия, он получил более полумиллиона гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Позже в "Слуге народа" подтвердили, что задержанным является Сергей Кузьминых. Он является главой подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.