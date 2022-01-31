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Венедіктова підписала підозру нардепу Кузьміних

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних. Минулого тижня його затримали на хабарі.

Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердило джерело в правоохоронних органах.

Зазначимо, Венедіктова у своєму Facebook повідомила, що підписала підозру затриманому нардепу. Джерело РБК-Україна підтвердило, що йдеться саме про Кузьміних.

"Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх посадових повноважень та впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти і небезпідставно, звісно… Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд", - повідомила генпрокурор.

Нагадаємо, 28 січня співробітники НАБУ викрили нардепа на хабарі. За даними слідства, він отримав понад півмільйона гривень за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Пізніше у "Слузі народу" підтвердили, що затриманим є Сергій Кузьміних. Він є головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

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Слуга народаІрина Венедіктова