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Венедиктова открыла дело против нардепа Новинского

Автор: Олег Черныш

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против депутата Верховной рады Вадима Новинского (внефракционный). Уголовное производство открыто 24 сентября во исполнение решения Печерского районного суда Киева.

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Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина.

"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - сказано в ответе Офиса генпрокурора.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат Рады противоправно завладел имущество сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

В сентябре 2019 года Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность, но уголовное производство против нардепа теперь может открыть только генеральный прокурор.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре также расследовали дело в отношении Вадима Новинского, который мог быть причастен к незаконному лишению свободы митрополита Александра Драбинко. При этом Новинский по делу проходил в качестве свидетеля, а летом 2019 года дело закрыли.

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Новости Украины Вадим Новинскийуголовное дело