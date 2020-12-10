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Венедиктова відкрила справу проти нардепа Новинського

Автор: Олег Черниш

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження проти депутата Верховної ради Вадима Новинського (позафракційний). Кримінальне провадження відкрито 24 вересня на виконання рішення Печерського районного суду Києва.

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Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна.

"Досудове розслідування в зазначеному виробництві здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим в Києві", - сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Ради протиправно заволодів майно мережі супермаркетів "Амстор", в тому числі заставним і іпотечним майном "Укрексімбанку".

У вересні 2019 року Верховна рада скасувала депутатську недоторканність, але кримінальне провадження проти нардепа тепер може відкрити тільки генеральний прокурор.

Нагадаємо, раніше в Генеральній прокуратурі також розслідували справу стосовно Вадима Новинського, який міг бути причетний до незаконного позбавлення волі митрополита Олександра Драбинка. При цьому Новинський у справі проходив як свідок, а влітку 2019 року справу закрили.

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