ГПУ: следствие по делу Новинского практически завершено

Далее дело будет передано на ознакомление стороне защиты, а затем - в суд
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) практически завершила расследование дела в отношении народного депутата от "Оппозиционного блока", который подозревается в причастности к незаконному лишению свободы митрополита Александра Драбинко - личного помощника ныне покойного предстоятеля УПЦ МП Владимира Сабодана. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина со ссылкой на львовский телеканала "Перший західний".
В частности, Луценко отметил, что следствие по делу Новинского фактически завершено.
"Ждем последнюю экспертизу. Как только она поступит к нам, дело будет передано на ознакомление стороне защиты, а затем - в суд", - сказал он.
Генпрокурор также заверил, что материалы уголовного дела будут переданы стороне защиты для ознакомления до конца текущего года.
Напомним, 3 августа ГПУ получила доступ к материалам Государственной миграционной службы, чтобы проверить украинское гражданство народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.
Как отмечалось, следствие считает, что собрано достаточно доказательств вины нардепа, но возникла необходимость использовать в качестве доказательств материалы дела о предоставлении ему гражданства Украины.
Ранее сообщалось, что Новинского внесли в базу "Миротворца". Авторы анкеты Вадима Новинского называют его "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде так называемого "Русского мира" от имени УПЦ (МП)".