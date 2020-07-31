Венедиктова объяснила назначение Пискуна своим советником

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, зачем назначила Святослава Пискуна своим внештатным советником. По ее мнению, Пискун имеет необходимый опыт.

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

По ее словам, человек, который десятилетиями находится в профессии, "остается социально активным и за ним идут коллективы - он эффективен".

"Поэтому я бесконечно благодарна всем "реформаторам" и "активистам" за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из родильных домов", - сыронизировала генпрокурор.

Она также отметила, что "и врачи, и учителя, и правоохранители работают при разных президентах", соответственно, являются "людьми системы".

"И они работают на государство в пределах, установленных законом, выполняя свои функции. Не путайте их с политиками", - добавила Венедиктова.

Напомним, вчера стало известно, что бывший генеральный прокурор Святослав Пискун был назначен советником Ирины Венедиктовой на общественных началах.