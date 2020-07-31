Венедіктова пояснила призначення Піскуна своїм радником

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, навіщо призначила Святослава Піскуна своїм позаштатним радником. На її думку, Піскун має необхідний досвід.

Про це Венедіктова повідомила у Facebook.

За її словами, людина, яка десятиліттями знаходиться у професії, "залишається соціально активною та за нею ідуть колективи - вона ефективна".

"Тому я безмежно вдячна всім "реформаторам" і "активістам" за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями - мабуть їх треба брати відразу ж з пологових будинків", - зіронізувала генпрокурор.

Вона також зазначила, що "і лікарі і вчителі і правоохоронці працюють при різних президентах", відповідно, є "людьми системи".

"І вони працюють на державу в межах, встановлених законом, виконуючи свої функції. Не плутайте їх з політиками", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, учора стало відомо, шо колишній генеральний прокурор Святослав Піскун був призначений радником Ірини Венедіктової на громадських засадах.