Венедиктова назвала основную версию смерти нардепа Давыденко

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Самоубийство рассматривается как основная версия в этом деле

Основной версией смерти народного депутата, члена группы "Доверие" Валерия Давыденко рассматривается самоубийство. В то же время следствие продолжает изучать разные версии.

Об этом в интервью "Українським новинам" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, правоохранители продолжают изучать разные версии в этом деле.

"Я думаю, что ответ даст следствие. Основная версия, на данный момент, остается - самоубийство", - отметила Венедиктова.

Давыденко на выборах в июле 2019 прошел в украинский парламент как беспартийный самовыдвиженец. В декабре стал членом депутатской группы "Доверие", работал в парламентском комитете по вопросам экономического развития.

Напомним, в мае Давыденко нашли в собственном офисе с огнестрельным ранением головы, пистолет находился рядом с ним; представители его депутатской группы в Верховной раде опровергали версию самоубийства.

Центральная избирательная комиссия уже определилась с датой промежуточных выборов в Раду на его 208 округе в Черниговской области - голосование пройдет 25 октября.

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Автор: РБК-Украина