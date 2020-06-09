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Венедиктова назвала основну версію смерті нардепа Давиденка

Новини » Політика     09.06.2020 - 13:58
Венедиктова назвала основну версію смерті нардепа Давиденка
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Самогубство розглядається як основна версія в цій справі

Основною версією смерті народного депутата, члена групи "Довіра" Валерія Давиденка розглядається самогубство. Водночас слідство продовжує вивчати різні версії.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

За її словами, правоохоронці продовжують вивчати різні версії у цій справі.

"Я думаю, що відповідь дасть слідство. Основна версія, на даний момент, залишається - самогубство", - зазначила Венедиктова.

Давиденко на виборах в липні 2019 пройшов до українського парламенту як безпартійний самовисуванець. У грудні став членом депутатської групи "Довіра", працював у парламентському комітеті з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, у травні Давиденка знайшли у власному офісі з вогнепальним пораненням голови, пістолет знаходився поруч з ним; представники його депутатської групи у Верховній раді відкидали версію самогубства.

Центральна виборча комісія вже визначилася з датою проміжних виборів до Ради на його 208 окрузі в Чернігівській області - голосування пройде 25 жовтня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України самогубствонардеппреступленияІрина Венедіктова
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