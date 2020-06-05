ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК назначил выборы на округе погибшего нардепа Давыденко

Новости » Политика     05.06.2020 - 14:12
ЦИК назначил выборы на округе погибшего нардепа Давыденко
Фото: ЦИК Украины (РБК-Украина)

Промежуточные выборы нардепа в 208 округе пройдут 25 октября

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определилась с датой промежуточных выборов на округе в Черниговской области после гибели нардепа Валерия Давыденко. Выборы на 208 округе пройдут 25 октября

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

В частности, члены ЦИК поддержали постановление, которым промежуточные выборы на 208 округе назначены на 25 октября.

"Принять к сведению, избирательный процесс… начинается с дня, следующего после опубликования этого постановления", - отметила член Центризбиркома Александра Кармаза.

Она также уточнила, что постановление будет опубликовано 26 августа, в том числе на сайте ЦИК.

Как добавил глава ЦИК Олег Диденко, при подготовке этих довыборов столкнулись с отсутствием бюджетных ассигнований для их организации, поэтому вопрос назначения выборов и публикации решения развели во времени.

Напомним, 23 мая Давыденко обнаружили застреленным в собственном офисе, полиция квалифицировала инцидент как умышленное убийство, но не исключает версии самоубийства.

Ранее глава ЦИК Олег Диденко объяснял задержку с назначением довыборов на его округе тем, что комиссия не получала документы, подтверждающие смерть Давыденко.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборыВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь