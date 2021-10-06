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Венедиктова о нападении на съемочную группу "Схем": препятствование не вычистишь из флешек

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Киев, Среда 06 октября 2021 11:29
Венедиктова о нападении на съемочную группу "Схем": препятствование не вычистишь из флешек Фото: генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отреагировала на нападение на съемочную группу "Схем". По ее словам, ответственным будет сообщено о подозрении

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу генпрокурора.

"Препятствование журналистам не вычистишь из флешек - ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложение полномочий", - написала она.

По словам Венедиктова, прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого инцидента.

"Уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным будет сообщено о подозрении", - сообщила она.

Напомним, Монастырский заявил, что расследование не займет много времени, будут подозрения.

Отметим, глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия.

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Укрэксимбанк Ирина Венедиктова
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