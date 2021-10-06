Венедиктова о нападении на съемочную группу "Схем": препятствование не вычистишь из флешек
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отреагировала на нападение на съемочную группу "Схем". По ее словам, ответственным будет сообщено о подозрении
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу генпрокурора.
"Препятствование журналистам не вычистишь из флешек - ответственность неизбежна. Не изменит сути проблемы и сложение полномочий", - написала она.
По словам Венедиктова, прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого инцидента.
"Уже в ближайшее время состоятся следственные действия с потерпевшим журналистом и к материалам должен быть приобщен оригинал восстановленной видеозаписи конфликта. Ответственным будет сообщено о подозрении", - сообщила она.
Напомним, Монастырский заявил, что расследование не займет много времени, будут подозрения.