Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко

Фото: Игорь Головань (facebook.com)

По его словам, во время встречи в кабинете Венедиктовой их пытались убедить, что никакого постановления не нужно было

Генпрокурор Ирина Венедиктова "задним числом" оформила постановление, которым якобы поручила другому прокурору вручить подозрение пятому президенту.

Об этом сообщил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань на своей странице в Facebook.

При этом, отмечает адвокат, Венедиктова и его подчиненные сначала доказывали, что такое постановление не нужно, а потом постановление появилось в материалах дела, однако с грубыми ошибками.

"10 июня я написал пост о том, что Генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением, что прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе лишь не предусмотренный законом бумажку "поручения", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было", - напомнил Головань.

По его словам, во время встречи в кабинете Венедиктовой их пытались убедить, что никакого постановления не было нужно.

"Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны", - отмечает Головань.

Он также сообщил, что соответствующее постановление все же появилась в деле.

"Однако позже "проффесионалы" перечитали кодекс. И постановление волшебным образом появилась в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения - содержания под стражей", - отметил Головань.

Впрочем, по его словам, вероятно в результате спешки в тексте поддельной постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая.

"Генеральный прокурор не только некомпетентны, но еще и пытается скрыть некмпетентність фальсификациями. Или это не основание для немедленной отставки?" - резюмировал Головань.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

Также была обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина