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В Вене тысячи людей протестовали против правительственных реформ

Новости » Общество    15.12.2018 - 23:55
В Вене тысячи людей протестовали против правительственных реформ
Иллюстративное фото: протест в Вене

Некоторых протестующие надели символ протестов во Франции - желтые жилеты

В Вене (Австрия) в субботу, 15 декабря, прошла демонстрация против миграционной и социальной политики коалиционного правительства, в которой приняли участие около 17 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным австрийских правоохранителей, акция прошла мирно, без правонарушений.

Демонстранты в Вене протестовали, в частности, против планируемого запрета на ношение платков в детских садах и начальных школах, и поправок в законодательство, позволяющих работодателю устанавливать двенадцатичасовой рабочий день.

На некоторых протестующих были надеты желтые жилеты - символ протестов во Франции против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

Отмечается, что политика коалиционного правительства Австрии, сформированного консервативной Австрийской народной партией и правопопулистской Австрийской партией свободы, предусматривает также сокращение пособий многодетным семьям. Эти меры нацелены на семьи мигрантов, однако затрагивают и граждан Австрии.

В 2019 году австрийское правительство намерено провести налоговою реформу, которая по его мнению, ослабит финансовую нагрузку на австрийцев со средним и низким уровнем доходов.

Напомним, во время протестов "желтых жилетов" в Париже были задержаны 120 человек, 86 из них арестованы. Причиной арестов стало "участие в собрании для совершения насилия".

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