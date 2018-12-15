У Відні тисячі людей протестували проти урядових реформ

Деякі протестувальники надягли символ протестів у Франції - жовті жилети
У Відні (Австрія) у суботу, 15 грудня, выдбулася демонстрація проти міграційної та соціальної політики коаліційного уряду, в якій взяли участь близько 17 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
За даними австрійських правоохоронців, акція пройшла мирно, без правопорушень.
Демонстранти у Відні протестували, зокрема, проти запланованої заборони на носіння хусток у дитячих садках і початкових школах, і поправок до законодавства, що дозволяє роботодавцю встановлювати дванадцятигодинний робочий день.
На деяких протестувальників були надягнуті жовті жилети - символ протестів у Франції проти реформ уряду і президента країни Емманюеля Макрона.
Зазначається, що політика коаліційного уряду Австрії, сформованого консервативною Австрійською народною партією і правопопулістською Австрійською партією свободи, передбачає також скорочення допомоги багатодітним сім'ям. Ці заходи спрямовані на сім'ї мігрантів, однак зачіпають і громадян Австрії.
У 2019 році австрійський уряд має намір провести податкову реформу, яка на його думку, зменшить фінансове навантаження на австрійців із середнім і низьким рівнем доходів.
Нагадаємо, під час протестів "жовтих жилетів" у Парижі було затримано 120 осіб, 86 з них арештовані. Причиною арештів стала "участь у зборах для вчинення насильства".