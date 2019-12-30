В Вене пятый день продолжаются переговоры по газу между Украиной и РФ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Продолжение переговоров ожидается сегодня днем

Переговоры РФ и Украины по газу в Вене, которые начались в четверг и шли все выходные, продолжатся днем 30 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В субботу поздно вечером глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений пока нет - "борьба идет за каждую запятую".

Вечером в воскресенье "Газпром" заявил о прибытии в Вену на место встречи партнеров руководства компаний, ответственных за подписание подготовленных документов. Ожидалось окончательное согласование пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря.

Министр юстиции Украины Денис Малюська, уполномоченный подписать мировое соглашение с "Газпромом" по штрафу Антимонопольного комитета (АМКУ), опубликовал фотографию, которая свидетельствовала о начале подписания документов в рамках минского газового протокола.

"В ночь на понедельник эти новости продолжения не получили, развитие событий ожидается днем 30 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее в РФ заявили, что компромисс с Украиной по газу был тяжелым выбором.

Напомним, 19 декабря Украина, Россия и Европейская комиссия достигли принципиального соглашения по газу.