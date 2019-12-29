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Меркель и Путин отметили прогресс в переговорах о транзите газа через Украину

Новости » Политика     29.12.2019 - 17:53
Меркель и Путин отметили прогресс в переговорах о транзите газа через Украину
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Также стороны подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток -2"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку газового проекта "Северный поток- 2" и отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины.

"Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также собеседники дали позитивную оценку состоявшемуся обмену пленными на Донбассе. Предварительно, формула обмена пленными составила "123 на 76". Домой возвращаются 12 украинских военных, которые годами были в плену боевиков.

"Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня вечером уполномоченные руководители российской компании "Газпром" и украинских компаний и министерств присоединились к идущим в Вене переговорам по соглашению о транзите газа в Европу.

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