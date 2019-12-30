ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ

Новини » Політика     30.12.2019 - 08:54
У Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Продовження переговорів очікується сьогодні вдень

Переговори РФ і України по газу у Відні, які почалися в четвер і йшли всі вихідні, продовжаться вдень 30 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

У суботу пізно ввечері голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що в переговорах є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз немає - "боротьба йде за кожну кому".

Увечері в неділю "Газпром" заявив про прибуття у Відень на місце зустрічі партнерів керівництва компаній, відповідальних за підписання підготовлених документів. Очікувалося остаточне узгодження пакету документів у відповідності з протоколом від 20 грудня.

Міністр юстиції України Денис Малюська, уповноважений підписати мирову угоду з "Газпромом" штрафу Антимонопольного комітету (АМКУ), опублікував фотографію, яка свідчила про початок підписання документів в рамках мінського газового протоколу.

"В ніч на понеділок ці новини продовження не отримали, розвиток подій очікується вдень 30 грудня", - йдеться в повідомленні.

Раніше в РФ заявили, що компроміс з Україною по газу був важким вибором.

Нагадаємо, 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по газу.

Керівництво "Газпрому" і українських відомств приєдналися до переговорів у Відні Коболєв назвав теми, які не обговорюються на газових переговорах з Росією
Новини України газовые переговорытранзит газа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся