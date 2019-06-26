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В Вене произошел взрыв в жилом доме

Новости » Происшествия    26.06.2019 - 18:49
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Иллюстративное фото (twitter.com Werenfried Ress)

По предварительной информации, инцидент произошел в результате утечки газа

В четвертом округе Вены произошел мощный взрыв в жилом доме, разрушив при этом несколько этажей здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По предварительной информации, инцидент произошел в результате утечки газа.

Представитель пожарной бригады заявил, что несколько человек получили ранения, и перед зданием в четвертом районе австрийской столицы, граничащем с центром города, был кратер. 

На место взрыва отправились экстренные службы.

В Вене произошел взрыв в жилом домеФото: место взрыва (twitter.com/elshamyamir)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Казахстане в городе Арыси на складе воинской части произошел взрыв. В результате происшествия пострадали 165 людей.

Кроме того, в Камбодже в результате обвала семиэтажного здания погибли 7 человек, и еще несколько десятков человек пострадали. Обвал произошел во время строительства многоэтажки в прибрежном городе Сиануквиль. Строительством многоэтажки занималась китайская компания. Во время обрушения на строительной площадке находились около 50 сотрудников.

Также в Италии в городе Рокка ди Папа, который находится близ Рима, произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва пострадали 9 человек. Взрыв также спровоцировал обвал фасада здания.

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