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У Відні стався вибух у житловому будинку

Новини » Надзвичайні події    26.06.2019 - 18:49
У Відні стався вибух у житловому будинку
Ілюстративне фото (twitter.com Werenfried Ress)

За попередньою інформацією, інцидент стався в результаті витоку газу

В четвертому окрузі Відня стався потужний вибух у житловому будинку, зруйнувавши при цьому кілька поверхів будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За попередньою інформацією, інцидент стався в результаті витоку газу.

Представник пожежної бригади заявив, що кілька людей отримали поранення, і перед будівлею у четвертому районі австрійської столиці, межує з центром міста, був кратер.

На місце вибуху вирушили екстрені служби.

У Відні стався вибух у житловому будинкуФото: місце вибуху (twitter.com/elshamyamir)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Казахстані у місті Арыси на складі військової частини стався вибух. В результаті події постраждали 165 людей.

Крім того, в Камбоджі в результаті обвалу семиповерхового будинку загинули 7 осіб, і ще кілька десятків людей постраждали. Обвал стався під час будівництва багатоповерхівки у прибережному місті Sihanoukville. Будівництвом багатоповерхівки займалася китайська компанія. Під час обвалення на будівельному майданчику знаходилися близько 50 співробітників.

Також в Італії у місті Рокка ді Папа, який знаходиться поблизу Риму, стався вибух у житловому будинку. В результаті вибуху постраждали 9 осіб. Вибух також спровокував обвал фасаду будівлі.

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