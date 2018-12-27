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В Вене неизвестные напали на посетителей католической церкви

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 19:37
В Вене неизвестные напали на посетителей католической церкви
Иллюстративное фото (twitter.comPakPointNetwork)

По предварительным данным, пострадали от 8 до 15 человек

В районе ​Флоридсдорф в Вене (Австрия) двое неизвестных напали на прихожан католической церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание OE24.

Речь идет о монастырской церкви Марии Безупречной.

Как сообщается, преступники, "действуя крайне жестоко", ограбили несколько человек и скрылись.

Инцидент произошел около 17:00 по местному времени.

Фото: место происшествия (twitter.com.jeperego)

Согласно информации издания Krone, по предварительным данным, нападавшие стреляли. В результате инцидента, по ее данным, серьезные ранения получили от восьми до 15 человек.

В городе в связи со случившимся объявлен "план перехват". В операции задействованы антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA.

Напомним, 21 декабря в центре Вены в ресторане произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Также в результате стрельбы был ранен один человек.

24 декабря, полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе.

Австрийская полиция устанавливает мотивы нападения в австрийской столице и продолжает поиски стрелка, сотрудничая с коллегами из Сербии и Черногории.

 

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