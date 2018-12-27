У Відні невідомі напали на відвідувачів католицької церкви

Ілюстративне фото (twitter.comPakPointNetwork)

За попередніми даними, постраждали від 8 до 15 осіб

В районі Флоридсдорф у Відні (Австрія) двоє невідомих напали на парафіян католицької церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання OE24.

Мова йде про монастирську церкву Марії Бездоганної.

Як повідомляється, злочинці, "діючи вкрай жорстоко", пограбували кілька людей і зникли.

Інцидент стався близько 17:00 за місцевим часом.

Фото: місце події (twitter.com.jeperego)

Згідно з інформацією видання Krone, за попередніми даними, нападники стріляли. В результаті інциденту, за її даними, серйозні поранення отримали від восьми до 15 чоловік.

У місті у зв'язку з інцидентом оголошений план "перехоплення". В операції задіяні підрозділ спецпризначення EKO Cobra і антитерористична група WEGA.

Нагадаємо, 21 грудня в центрі Відня в ресторані сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина. Також в результаті стрілянини був поранений один чоловік.

24 грудня, поліція затримала двох підозрюваних у стрілянині.

Австрійська поліція встановлює мотиви нападу в австрійській столиці і продовжує пошуки стрілка, співпрацюючи з колегами з Сербії та Чорногорії.