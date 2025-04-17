Великодній кошик 2025: що обов'язково має бути і скільки це коштує

Цьогоріч великодній кошик подорожчав майже на третину, а сама паска - на 38%. Базовий набір великодніх продуктів українцям обійдеться у 427 гривень, із доповненням - більш як тисячу гривень.
РБК-Україна розповідає, що покласти у великодній кошик і у скільки це обійдеться.
У великодньому кошику базовими продуктами є:
Цей перелік часто доповнюють індивідуально, додаючи кагор, шинку, сало та інші продукти.
Ціни на паску залежать від розміру випічки та її наповнення, чим багатше вона оздоблена, тим дорожче коштує. Вартість великодньої здоби:
Десяток яєць зараз в середньому коштує 73 гривні, за даними Мінфіну. Наклейки для писанок - від 10 гривень за упаковку.
Кисломолочний сир коштує в середньому 93 гривні за 300 грамів, корінь хрону - від 28 гривень за 100 грамів, кагор українського виробництва - від 99 гривень за пляшку.
Середня ціна на м'ясні вироби, за даними Мінфіну:
Окрім цього, деякі мережі пропонують придбати одразу готові святкові кошики, залежно від наповнення ціни коливаються від 956 до 3 189 гривень.
За підрахунками Українського клубу аграрного бізнесу цьогоріч вартість великоднього кошика складе:
Паска у 2025 році дорожча на 38,6%. Оскільки зросли ціни на масло на 71% (зараз ціна складає 121 гривню за 200 грамів), молоко (+31%, 30 гривень за 500 грамів) та яйця (+61%, 58 гривень за 8 штук).
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