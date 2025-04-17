Пасхальная корзина 2025: что обязательно должно быть и сколько это стоит

В этом году пасхальная корзина подорожала почти на треть, а сама паска - на 38%. Базовый набор праздничных продуктов украинцам обойдется в 427 гривен, с дополнениями - больше тысячи гривен.
РБК-Украина рассказывает, что положить в пасхальную корзину и во сколько это обойдется.
В пасхальной корзине базовыми продуктами являются:
Этот перечень часто дополняют индивидуально, добавляя кагор, ветчину, сало и другие продукты.
Цены на паску зависят от размера выпечки и ее наполнения, чем богаче она украшена, тем дороже стоит. Стоимость пасхальной сдобы:
Десяток яиц сейчас в среднем стоит 73 гривны, по данным Минфина. Наклейки для писанок - от 10 гривен за упаковку.
Творог стоит в среднем 93 гривны за 300 граммов, корень хрена - от 28 гривен за 100 граммов, кагор украинского производства - от 99 гривен за бутылку.
Средняя цена на мясные изделия, по данным Минфина:
Кроме этого, некоторые сети предлагают приобрести сразу готовые праздничные корзины, в зависимости от наполнения цены колеблются от 956 до 3 189 гривен.
По подсчетам Украинского клуба аграрного бизнеса в этом году стоимость пасхальной корзины составит:
Паска в 2025 году дороже на 38,6%, поскольку выросли цены сливочное масло на 71% (сейчас цена составляет 121 гривну за 200 граммов), молоко (+31%, 30 гривен за 500 граммов) и яйца (+61%, 58 гривен за 8 штук).
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