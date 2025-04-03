Великодній кошик 2025: у скільки обійдуться продукти на свято і що найбільше подорожчало

За два тижні до Великодня дешевшає лише бакалія, а от молочна продукція, курятина та більшість овочів дорожчають. Очікується, що до свята ціни на ключові великодні продукти залишатимуться або на поточному рівні, або матимуть незначне коливання.

У скільки обійдеться паска

За останній місяць середня вартість десятка яєць підскочила на 9% і зараз коштує 76,4 гривні. За рік ціна зросла майже на 30%. Напередодні свята попит триматиме ціни на яйця на такому ж рівні або може викликати незначне коливання. Вже в травні очікується, що кількість яєць на ринку збільшиться, оскільки з'явиться продукція з господарств населення, а це знизить ціну на продукт на 25%.

Цьогорічний індекс паски значно зріс: приготування 3-4 штук випічки вагою по 500-600 грам за класичним рецептом обійдеться в 318,4 гривні, що на 38,6% дорожче, ніж торік.

За цей час найбільше подорожчало масло - на 71% (зараз ціна складає 121 гривню за 200 грамів), молоко (+31%, 30 гривень за 500 грамів) та яйця (+61%, 58 гривень за 8 штук).

Борошно та цукор за останній місяць подешевшали на 8% і 6%, відповідно. Проте, це не компенсує річного зростання цін: борошно все ще на 14% дорожче, ніж у квітні 2024 року, а цукор - на 13%. Вартість дріжджів залишилася незмінною.

Вартість паски 2025 (інфографіка УКАБ)

Скільки коштуватиме великодній кошик

Бюджетний великодній кошик, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 гривень. Це на 33% дорожче, ніж у 2024 році. Якщо додати сир, ковбасу та гірчицю, то це обійдеться в 847 гривень, що на 23% дорожче, ніж торік. Кошик із кагором, огірками, томатами та салом збільшать ціну до 1 113 гривень, що на 19% дорожче, ніж у 2024-му.

Свинячий ошийок подорожчав на 2% за місяць і зараз коштує на 20% більше, ніж торік - 275 грн/кг. Ціна на сало залишається відносно стабільною - 239 грн/кг (+1% за місяць і +1% за рік). Твердий сир подорожчав на 5% за місяць і на 21% за рік, зараз він коштує 595 грн/кг.

Ціни на помідори та огірки за останній місяць трохи знизились, але у порівнянні з минулим роком ці продукти дорожчі на 12-25%. До свята можливі незначні коливання, але різкого зростання не очікується.

"Цього року головні складові великодніх витрат - паска, яйця, сир та м’ясні продукти. Активізація попиту на ці продукти очікується наступні два тижні. Оскільки в 2025 році 20 квітня Великдень святкують разом християни східного та західного обряду, то це збільшить попит на продукти в цей період часу. Хоч споживча можливість населення суттєво не покращилась, але кожен готується до свята й ціни значно знижуватися не будуть", - розповів аналітик УКАБ Максим Гопка.

Він також зазначив, що на вартість впливає інфляція та сезонне зростання цін. Тож впродовж майже двох тижнів, що залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5-7%.

Ціни на великодній кошик в Україні 2025 (інфографіка УКАБ)