Великоднє перемир'я: Зеленський відповів, чи залишається пропозиція в силі

Росія "начебто не готова"

Реакція Москви на пропозицію про великоднє припинення вогню залишилась нечіткою.

"Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь", - сказав Зеленський.

Україна вже передала свій запит американській стороні. Чи зможуть США донести меседж до Москви - поки невідомо.

"Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається", - підкреслив президент.