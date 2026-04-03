UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Великоднє перемир'я: Зеленський відповів, чи залишається пропозиція в силі

12:00 03.04.2026 Пт
1 хв
Чи буде тиша на Великдень? Зеленський прокоментував розмиту відповідь РФ
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна не відкликає пропозицію про великоднє перемир'я, попри розмиту відповідь Москви.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент заявив під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Росія атакує Україну крилатими ракетами, є загроза "Кинджалів"

Росія "начебто не готова"

Реакція Москви на пропозицію про великоднє припинення вогню залишилась нечіткою.

"Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь", - сказав Зеленський.

Фото: президент Володимир Зеленський прокоментував ідею про перемир'я на Великдень (інфографіка РБК-Україна)

Україна вже передала свій запит американській стороні. Чи зможуть США донести меседж до Москви - поки невідомо.

"Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень і запропонувала тимчасове припинення вогню як сигнал до ширшого мирного процесу.

Тим часом Кремль відповів на ідею великоднього перемир'я - у Москві заявили, що не вважають таку пропозицію достатньо обґрунтованою.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський також наголошував: від Росії потрібні інші сигнали - лише слів замало.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнаПеремир'я Росії та УкраїниВійна в Україні