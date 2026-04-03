Великоднє перемир'я: Зеленський відповів, чи залишається пропозиція в силі

Україна не відкликає пропозицію про великоднє перемир'я, попри розмиту відповідь Москви.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент заявив під час спілкування з журналістами.
Реакція Москви на пропозицію про великоднє припинення вогню залишилась нечіткою.
"Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь", - сказав Зеленський.
Україна вже передала свій запит американській стороні. Чи зможуть США донести меседж до Москви - поки невідомо.
"Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається", - підкреслив президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень і запропонувала тимчасове припинення вогню як сигнал до ширшого мирного процесу.
Тим часом Кремль відповів на ідею великоднього перемир'я - у Москві заявили, що не вважають таку пропозицію достатньо обґрунтованою.
Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський також наголошував: від Росії потрібні інші сигнали - лише слів замало.