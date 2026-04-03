Пасхальное перемирие: Зеленский ответил, остается ли предложение в силе

Россия "вроде бы не готова"

Реакция Москвы на предложение о пасхальном прекращении огня осталась нечеткой.

"Мы все видели в медийном пространстве их ответ: они вроде бы к этому не готовы. Не знаю, насколько это серьезный ответ", - сказал Зеленский.

Фото: президент Владимир Зеленский прокомментировал идею о перемирии на Пасху (инфографика РБК-Украина)

Украина уже передала свой запрос американской стороне. Смогут ли США донести месседж до Москвы - пока неизвестно.

"Наше предложение по прекращению огня на Пасху остается", - подчеркнул президент.