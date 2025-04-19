"Великоднє перемир’я" від Путіна: Росія озвучила вимоги до України

"Великоднє перемир'я" Путіна

Нагадаємо, що раніше сьогодні російський диктатор оголосив про "великоднє перемир'я". Згідно з його заявою, Росія нібито готова призупинити на цей час всі бойові дії.

Згідно з цим дане "перемир'я" мало б тривати 30 годин, і завершитись з настанням понеділка.

На цю заяву від Путіна відреагував керівник Центру протидії дезінформації в Україні Андрій Коваленко.

"А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню?", - сказав він.

Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що заява по "великоднє перемир'я" була озвучена Путіним близько 16:50, а вже о 17:10 в Києві та частині України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів.

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