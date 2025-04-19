"Великоднє перемир’я" від Путіна: Росія озвучила вимоги до України

Росія заявила про введення режиму припинення вогню на Великдень із 19 по 21 квітня. Однак "великоднє перемир’я" діятиме лише за однієї умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Російської Федерації.
Як заявили в Міноборони РФ, відповідно до рішення російського диктатора Володимира Путіна, командувач Об'єднаного угруповання військ генерал армії Валерій Герасимов напередодні православного свята Великодня віддав вказівки всім командувачам угруповань у зоні спеціальної військової операції щодо припинення вогню та ведення бойових дій.
Припинення бойових дій триватиме з 18-ї години московського часу 19 квітня до нульової години 21 квітня.
"Режим припинення вогню вводиться в гуманітарних цілях і буде дотримуватися російським Об'єднаним угрупованням військ за умови його взаємного дотримання київським режимом", - заявили в Міноборони Росії.
Нагадаємо, що раніше сьогодні російський диктатор оголосив про "великоднє перемир'я". Згідно з його заявою, Росія нібито готова призупинити на цей час всі бойові дії.
Згідно з цим дане "перемир'я" мало б тривати 30 годин, і завершитись з настанням понеділка.
На цю заяву від Путіна відреагував керівник Центру протидії дезінформації в Україні Андрій Коваленко.
"А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню?", - сказав він.
Детальніше про російську пропозицію, та реакцію України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Варто зауважити, що заява по "великоднє перемир'я" була озвучена Путіним близько 16:50, а вже о 17:10 в Києві та частині України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів.
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