"Пасхальное перемирие" от Путина: Россия озвучила требования к Украине

"Пасхальное перемирие" Путина

Напомним, что ранее сегодня российский диктатор объявил о "пасхальном перемирии". Согласно его заявлению, Россия якобы готова приостановить на это время все боевые действия.

Согласно этому данное "перемирие" должно было бы длиться 30 часов, и завершиться с наступлением понедельника.

На это заявление от Путина отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации в Украине Андрей Коваленко.

"А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня?", - сказал он.

Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что заявление о "пасхальном перемирии" было озвучено Путиным около 16:50, а уже в 17:10 в Киеве и части Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов.

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