"Пасхальное перемирие" от Путина: Россия озвучила требования к Украине

Россия заявила о введении режима прекращения огня на Пасху с 19 по 21 апреля. Однако "пасхальное перемирие" будет действовать только при одном условии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Российской Федерации.
Как заявили в Минобороны РФ, в соответствии с решением российского диктатора Владимира Путина, командующий Объединенной группировки войск генерал армии Валерий Герасимов накануне православного праздника Пасхи отдал указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий.
Прекращение боевых действий продлится с 18 часов московского времени 19 апреля до нулевого часа 21 апреля.
"Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - заявили в Минобороны России.
Напомним, что ранее сегодня российский диктатор объявил о "пасхальном перемирии". Согласно его заявлению, Россия якобы готова приостановить на это время все боевые действия.
Согласно этому данное "перемирие" должно было бы длиться 30 часов, и завершиться с наступлением понедельника.
На это заявление от Путина отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации в Украине Андрей Коваленко.
"А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня?", - сказал он.
Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что заявление о "пасхальном перемирии" было озвучено Путиным около 16:50, а уже в 17:10 в Киеве и части Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов.
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