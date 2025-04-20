"Великоднє перемир'я". Чи справді Путін зупинив війну? Що кажуть Зеленський, ЗСУ та Захід

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Чи справді Путін оголосив перемир'я до Великодня?

Чи погодилася Україна на режим тиші з Росією?

Як на "великоднє перемир'я" Путіна відповіли Зеленський і ЗСУ?

Чи зупинилися бої після заяви про припинення вогню?

Як реагує Захід на пропозицію Путіна зупинити війну на Великдень?

Наказ Путіна про перемир'я

Російський диктатор Володимир Путін заявив про "великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Валерієм Герасимовим у суботу, 19 квітня. Запис їхньої розмови показали в ефірі російських телеканалів.

Путін наказав Герасимову "зупинити всі бойові дії" з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня, тобто на 30 годин.

"Виходимо з того, що українська сторона наслідує наш приклад", - додав диктатор.

При цьому Путін заявив, що окупаційні війська РФ "мають бути готовими до відсічі будь-яких порушень перемир'я і провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій".

Варто додати, що майже відразу після наказу Путіна у Києві пролунала повітряна тривога.

Перша реакція на перемир'я Путіна

Першим на перемир'я Росії відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він нагадав, що Україна погодилась на безумовне припинення вогню понад місяць тому під час зустрічі з США в Саудівській Аравії.

"А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як ми пропонували ще з 11 березня?" - написав він.

Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора.

"Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей - зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. "Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей", - написав Зеленський в Telegram.

Чи погодилася Україна на перемир'я

Увечері 19 квітня видання BBC з посиланням на українського офіцера повідомило, що низка українських підрозділів отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після початку "великоднього перемир'я".

За словами цього офіцера, підрозділам дали наказ робити фото- та відеозаписи порушень режиму перемир'я, а за потреби відкривати вогонь у відповідь.

Згодом Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій російської армії.

"Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Тож якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її після закінчення великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс", - наголосив президент.

Чи припинилися бої та обстріли

Ще ввечері 19 квітня президент Володимир Зеленський наголошував, що згідно з доповіддю головнокомандувача ЗСУ, на деяких ділянках фронту тривають російські штурмові дії та не стихає російська артилерія.

Зранку 20 квітня глава держави опублікував оновлене зведення. Сирський доповів, що на у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

На різних напрямках передової відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій російських підрозділів. В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" - три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку - одне в районі Степового. У Курській області були російські артилерійські удари та застосування дронів.

"Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною.

"В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші", - підсумував президент.

Наголосимо, що російські окупанти не припинили обстріли цивільних. Так, після заяви Путіна у другій половині дня 19 квітня загарбники вдарили по багатоповерхівці у Херсоні.

Під ударом ворога були також Дніпропетровська, Запорізька області, а у Херсонській області через ворожу атаку загинув чоловік, четверо людей отримали поранення.

Що кажуть ЗСУ

Речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин у коментарі РБК-Україна зазначив, що наразі українські захисники проводять оборонну операцію і реагують лише на дії окупантів.

За його словами, захисники відповідатимуть на дії російської армії у випадку порушеного росіянами оголошеного ними ж "перемир'я".

"Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є і будуть дзеркальними та діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар", - додав речник.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні вказав, що за минулу добу на фронті відбулося 127 бойових зіткнень.

Як реагує Захід

У Європейському Союзі поставилися скептично до "великоднього перемир'я" Путіна. Речниця Європейської комісії з питань закордонних справ і безпеки Аніта Гіппер зазначила, що ЄС очікує на тривале припинення вогню.

"Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для тривалого припинення вогню", - сказав вона.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засумнівався, що РФ дотримається оголошеного перемир'я. Він переконаний, що російський диктатор "має вирішити остаточно зупинити війну, яку він сам розпочав".

У Британії заявили, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню, тому РФ повинна зробити те саме.

"Зараз настав момент для Путіна продемонструвати серйозність своїх намірів щодо миру, поклавши край своєму жахливому вторгненню", наголосили в МЗС Британії.

Високопосадовці адміністрації Дональда Трампа і сам президент США ще не реагували на оголошений Путіним режим тиші. Але конгресмен-республіканець Джо Вілсон висміяв перемир'я і назвав Путіна воєнним злочинцем.

"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й абсолютну розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фейкове пасхальне перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні", - написав Вілсон в X (Twitter).