ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир'я": реагуємо лише на атаки РФ

З вечора 19 квітня Росія оголосила "пасхальне перемир'я". Наразі українські військові проводять оборону операцію і реагують виключно на атаки російської армії.

Про це сказав у коментарі РБК-Україна речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Назар Волошин.

"Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції", - сказав Волошин.

Він зазначив, що українська армія відповідатиме на дії росіян, якщо вони порушать оголошене ними ж "перемир'я".

"Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар", - пояснив військовий.