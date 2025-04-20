ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир'я": реагуємо лише на атаки РФ
З вечора 19 квітня Росія оголосила "пасхальне перемир'я". Наразі українські військові проводять оборону операцію і реагують виключно на атаки російської армії.
Про це сказав у коментарі РБК-Україна речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Назар Волошин.
"Ми проводимо оборонну операцію і реагуємо лише на атаки та штурмові дії противника, а також на його вогневий вплив на наші позиції", - сказав Волошин.
Він зазначив, що українська армія відповідатиме на дії росіян, якщо вони порушать оголошене ними ж "перемир'я".
"Дії наших захисників і загалом Сил оборони України є та будуть дзеркальними і діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи на кожен російський удар", - пояснив військовий.
Що передувало
Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я". За його словами, воно діятиме 30 годин - з 18:00 вчорашнього дня і до 00:00 21 квітня.
Згідно вечірнього звіту Генерального штабу ЗСУ, кількість боїв на фронті за добу збільшилась з 59 (о 16:00) до 107 (о 22:00). Найбільш активними напрямками були Покровський та Курський.
Також ми писали, що вночі президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Путін дійсно наказав знизити кількість ударів. Зокрема, бойових дій та вбивств стало менше. Однак слова про перемир'я не стосуються Курської та Білгородської областей. Там бойові дії продовжуються.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.