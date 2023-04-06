У Великобританії вперше протестують системи оповіщення про надзвичайні ситуації

Відомо, що о 15:00 на мобільні телефони усіх жителів Британії прийдуть повідомлення. Вони матимуть звук та вібрацію й автоматично припиняться через 10 секунд.

Для того, щоб відгорнути сповіщення людині необхідно буде лише натиснути "ОК". Зауважимо, що сповіщення матиме звук навіть у випадку, телефон людини перебуває у беззвучному режимі.

Вперше таке тестування буде проведено по території всієї країни, до цього його тестували у двох регіонах.

За словами представників уряду, систему будуть використовувати в "надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю". Це містить в собі екстремальні погодні явища, лісові пожежі та повені.