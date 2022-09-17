Единую экстренную службу 112 запустят до конца года в пилотном формате, - МВД

Систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 планируется запустить до конца 2022 года в пилотном формате в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра внутренних дел Игоря Бондаренко " Укринформу ".

"Планируем до конца года реализовать систему 112 в пилотном формате - в Киеве и Киевской области. Ожидаем, что уже будут функционировать измененные модели маршрутизации - централизованно", - сказал он.

Бондаренко отметил, что конечная цель состоит в обеспечении предоставления экстренной помощи населению по принципу "единого окна" через бесперебойный канал связи на все экстренные службы на всей территории Украины.

Он добавил, что введение системы 112 стало обязательством Украины после подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, на внедрение этой системы и ее запуск дает средства Европейский инвестиционный банк.

Отметим, что введение службы 112 нормировано на законодательном уровне.

"Продолжается активная фаза технического стрима, связанного с непосредственным внедрением в практическую плоскость составляющих этой модели коммуникации, и сейчас начат организационный стрим, а именно - процесс формирования структуры и поиск кадров и их обучение для работы операторского центра", - сказал Бондаренко.