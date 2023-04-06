В Британии впервые протестуют системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

В воскресенье, 23 апреля, на территории Великобритании будет проведено общенациональное тестирование службы экстренного оповещения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Известно, что в 15.00 на мобильные телефоны всех жителей Британии придут сообщения. У них будет звук и вибрация и автоматически прекратятся через 10 секунд.
Для того чтобы отвернуть уведомление человеку необходимо будет только нажать "ОК". Заметим, что уведомление будет иметь звук даже в том случае, если телефон человека находится в беззвучном режиме.
Впервые такое тестирование будет проведено по всей территории страны, до этого его тестировали в двух регионах.
По словам представителей правительства, систему будут использовать в "чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни". Это включает в себя экстремальные погодные явления, лесные пожары и наводнения.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет Министров Украины поручил Министерству внутренних дел ввести и обеспечить функционирование и развитие системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 .
Напомним, в начале сентября 2022 года Верховная рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому номеру 112.
В МВД заявляли, что систему экстренной помощи населению по единственному телефонному номеру 112 планируется запустить до конца 2022 года в пилотном формате в Киеве и Киевской области.
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