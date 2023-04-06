У Великобританії вперше протестують системи оповіщення про надзвичайні ситуації
У неділю, 23 квітня, на території Великої Британії буде проведено загальнонаціональне тестування служби екстреного оповіщення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Відомо, що о 15:00 на мобільні телефони усіх жителів Британії прийдуть повідомлення. Вони матимуть звук та вібрацію й автоматично припиняться через 10 секунд.
Для того, щоб відгорнути сповіщення людині необхідно буде лише натиснути "ОК". Зауважимо, що сповіщення матиме звук навіть у випадку, телефон людини перебуває у беззвучному режимі.
Вперше таке тестування буде проведено по території всієї країни, до цього його тестували у двох регіонах.
За словами представників уряду, систему будуть використовувати в "надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю". Це містить в собі екстремальні погодні явища, лісові пожежі та повені.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет Міністрів України доручив Міністерству внутрішніх справ впровадити та забезпечити функціонування і розвиток системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Нагадаємо, на початку вересня 2022 року Верховна рада ухвалила закон про систему екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112.
У МВС заявляли, що систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 планують запустити до кінця 2022 року в пілотному форматі у Києві та Київській області.
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