В Британии впервые протестуют системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

В воскресенье, 23 апреля, на территории Великобритании будет проведено общенациональное тестирование службы экстренного оповещения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Известно, что в 15.00 на мобильные телефоны всех жителей Британии придут сообщения. У них будет звук и вибрация и автоматически прекратятся через 10 секунд.

Для того чтобы отвернуть уведомление человеку необходимо будет только нажать "ОК". Заметим, что уведомление будет иметь звук даже в том случае, если телефон человека находится в беззвучном режиме.

Впервые такое тестирование будет проведено по всей территории страны, до этого его тестировали в двух регионах.

По словам представителей правительства, систему будут использовать в "чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни". Это включает в себя экстремальные погодные явления, лесные пожары и наводнения.