ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Британии впервые протестуют системы оповещения о чрезвычайных ситуациях

Новина українською →
Великобритания, Четверг 06 апреля 2023 17:20
В Британии впервые протестуют системы оповещения о чрезвычайных ситуациях Фото: в Великобритании впервые протестуют системы оповещения о чрезвычайных ситуациях (freepik)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 23 апреля, на территории Великобритании будет проведено общенациональное тестирование службы экстренного оповещения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Известно, что в 15.00 на мобильные телефоны всех жителей Британии придут сообщения. У них будет звук и вибрация и автоматически прекратятся через 10 секунд.

Для того чтобы отвернуть уведомление человеку необходимо будет только нажать "ОК". Заметим, что уведомление будет иметь звук даже в том случае, если телефон человека находится в беззвучном режиме.

Впервые такое тестирование будет проведено по всей территории страны, до этого его тестировали в двух регионах.

По словам представителей правительства, систему будут использовать в "чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни". Это включает в себя экстремальные погодные явления, лесные пожары и наводнения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет Министров Украины поручил Министерству внутренних дел ввести и обеспечить функционирование и развитие системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 .

Напомним, в начале сентября 2022 года Верховная рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому номеру 112.

В МВД заявляли, что систему экстренной помощи населению по единственному телефонному номеру 112 планируется запустить до конца 2022 года в пилотном формате в Киеве и Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам