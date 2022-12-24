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Великобританія збільшить розмір оборонного бюджету в умовах війни в Україні

Фото: Британія збільшить обсяг оборонного бюджету в умовах війни в Україні (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Великобританії має намір збільшити розмір оборонного бюджету на тлі війни в Україні, щоб не допустити скорочення реального рівня капіталовкладень у сферу оборони через високу інфляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Мінфін Сполученого Королівства погодився з аргументами глави Міноборони Бена Уоллеса про неприпустимість скорочення реальних військових витрат.

Очікується, що міністр фінансів Джеремі Хант виступить із відповідним оголошенням навесні 2023 року за поданням бюджету на наступний фінансовий рік (починається 1 квітня).

За оцінками аналітиків, щоб уникнути скорочення реальних військових витрат, бюджет Міноборони на 2024-2025 роки повинен збільшитися як мінімум на 1,8 млрд доларів - з 58,6 млрд доларів до 60,4 млрд доларів щорічно.

У 2019 році у своєму передвиборчому маніфесті керівна Консервативна партія Великобританії обіцяла щороку підвищувати витрати на оборону на рівень інфляції плюс 0,5 процентних пунктів.

Це було можливо за двовідсоткового показника інфляції, який тоді прогнозували на найближчі роки. Проте зараз, коли інфляція в країні становить 10,7% порівняно з минулим роком (найвищий показник за останні майже 40 років), виконати обіцянки буде складно, вважає газета.

Нагадаємо, раніше Британія виділила новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли зенітні установки та засоби боротьби з дронами.

Міністр оборони Бен Уоллес не виключає можливості передачі авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

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Великобританія