Британия увеличит размер оборонного бюджета в условиях войны в Украине

Минфин Соединенного Королевства согласился с доводами главы Минобороны Бена Уоллеса о недопустимости сокращения реальных военных расходов.

Ожидается, что министр финансов Джереми Хант выступит с соответствующим объявлением весной 2023 года при представлении бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 апреля).

По оценкам аналитиков, во избежание сокращения реальных военных расходов бюджет Минобороны на 2024-2025 годы должен увеличиться как минимум на1,8 млрд долларов - с 58,6 млрд долларов до 60,4 млрд долларов ежегодно.

В 2019 году в своем предвыборном манифесте правящая Консервативная партия Великобритании обещала каждый год повышать расходы на оборону на уровень инфляции плюс 0,5 процентных пункта.

Это было возможно при двухпроцентном показателе инфляции, который тогда прогнозировали на ближайшие годы. Однако сейчас, когда инфляция в стране составляет 10,7% по сравнению с прошлым годом (высочайший показатель за последние почти 40 лет), выполнить обещания будет сложно, считает газета.

Напомним, ранее Британия выделила новый пакет помощи Украине, в который вошли зенитные установки и средства борьбы с дронами.

Министр обороны Бен Уоллес не исключает возможность передачи авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.