UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Великобритания заморозила активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка"

Фото: логотип "Сбербанка" (monito.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобритания в рамках пятого санкционного пакета полностью заморозила активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка". Также введен полный запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Пятый пакет британских санкций в отношении Москвы в связи с войной в Украине включает полную заморозку активов крупнейшего российского банка "Сбербанка" и "Московского кредитного банка", - отмечает издание.

По его данным, также введен запрет на новые британские инвестиции в Россию на сумму более 14 млрд долларов в 2020 году.

Кроме того, Великобритания планирует полностью отказаться от российской нефти и угля до конца 2022 года. Также Лондон прекратит импорт газа, железа и стали из России и вводит запрет на экспорт нефтяного оборудования и катализаторов.

Напомним, накануне США ввели блокирующие санкции против российских банков, в том числе в отношении "Сбербанка".

Отметим, сегодня дипломаты ЕС не смогли согласовать пятый пакет санкций против России из-за "технических вопросов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сбербанк РоссииВеликобританияСанкцииВойна России против Украины