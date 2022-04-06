Великобритания заморозила активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка"

Великобритания в рамках пятого санкционного пакета полностью заморозила активы "Сбербанка" и "Московского кредитного банка". Также введен полный запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Пятый пакет британских санкций в отношении Москвы в связи с войной в Украине включает полную заморозку активов крупнейшего российского банка "Сбербанка" и "Московского кредитного банка", - отмечает издание.

По его данным, также введен запрет на новые британские инвестиции в Россию на сумму более 14 млрд долларов в 2020 году.

Кроме того, Великобритания планирует полностью отказаться от российской нефти и угля до конца 2022 года. Также Лондон прекратит импорт газа, железа и стали из России и вводит запрет на экспорт нефтяного оборудования и катализаторов.