Великобритания расширила санкции против граждан РФ

Соединенное Королевство ввело новый пакет ограничений против российских граждан в ответ на продление РФ войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Британские власти ввела новые санкции против России. Ограничения в частности наложены на новые инвестиции в российскую экономику, запрет на экспорт оборудования в РФ, а также ввоз стали.

Кроме того, в санкционный список Британия добавила 8 бизнесменов. Они связаны с банковским и энергетическим секторами и производством. В список попали: